Поліція за фактом порушень на акціях до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні завела 13 кримінальних справ. В основному за заборонену символіку.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції.

В Україні сьогодні пройшов 721 захід з нагоди 76-ї річниці перемоги над нацизмом, участь взяли понад 54 000 осіб. За фактом порушень поліція склала 22 адміністративних протоколи і завела 13 кримінальних справ.

Що стосується останнього пункту, то 11 кримінальних справ відкрили за статтею “виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки” – 4 в Запорізькій області, по 2 в Закарпатській і Сумській, по 1 в Луганській, Одеській і Миколаївській.

Також відкрито справу за статтею “наруга над могилою” у Львівській області і ще одну справу за статтею “опір працівнику правоохоронного органу” в Миколаївській області.

Протоколи складалися в основному за дрібне хуліганство, носіння георгіївської стрічки і порушення карантину.