Поліція порушила одне кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 та чотири — за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу щодо лікарки з Рівного, яку звинувачують у побитті дітей.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що у Рівному поліція розпочала розслідування щодо лікарки-дантистки, яку звинувачують у знущанні з дітей під час лікування.

Зазначається, що окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося ще троє батьків. 12 лютого до поліції надійшла письмова заява 28-річного рівнянина, що під час візиту до стоматолога у серпні торік лікарка завдала його на той час трирічній доньці тілесні ушкодження та психологічну травму. Аналогічне звернення надійшло 15 лютого й від іншого 28-річного жителя Рівного. Чоловік зазначив, що його син отримав тілесні ушкодження під час приймання стоматологинею торік у червні.

Крім того, днями з письмовою заявою звернулась 28-річна мешканка Рівненського району. Вона повідомила, що пів року тому дитячий стоматолог у приватній клініці на вулиці Пушкіна завдала тілесних ушкоджень її шестирічній доньці.

“Двоє заявників звернулись одразу до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюдненому в соцмережах, вони упізнали своїх дітей. Відомості за трьома зазначеними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі відомо, що 29-річна дитяча стоматологиня лікарську діяльність не провадить”, – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що під час спілкування з лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не завдавала. Наразі на будь-який зв’язок жінка не виходить, а її адвокат показів від імені клієнтки поки не дає.

Досудові розслідування тривають. Всі обставини скоєних кримінальних правопорушень встановлюються.