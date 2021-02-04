Національна поліція відкрила два кримінальних провадження через сутички біля поліцейського управління та офісу телеканалу "НАШ" 4 лютого.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Провадження відкриті за ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), а також за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу.

У поліції нагадали, що сьогодні під час акції біля телеканалу за порушення публічного порядку до Шевченківського управління поліції доставили чотирьох осіб. Під час складання адміністративних матеріалів один із чоловіків відчинив вікно і став на підвіконня. При цьому він висловлював ряд вимог, зокрема щодо закриття каналу, звільнення учасників акції та зняття з посади одного з керівників територіального управління поліції.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства.

“Жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися!” – зазначив Крищенко.