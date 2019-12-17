Про це на брифінгу розповів начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє кореспондент #Букв.

“Було затримано 26 осіб, вони знаходяться в районному управлінні. Аналізуються всі дані, які у нас є: відео, інформація від свідків…”, – сказав він.

За словами Крищенка, постраждало внаслідок сутичок 17 поліцейських.

“Звернулись, на щастя, з легкими травмами: перелом пальців, ссадини обличчя, ушиб носа і багато опіків очей від використання газу”, – пояснив він.

Зазначається, що двоє цивільних осіб також звернулись до лікарняних закладів. З ними будуть спілкуватися поліцейські, щоб зрозуміти за яких обставин вони отримали тілесні ушкодження.

Крім того, поліція вже порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ( Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.