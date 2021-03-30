Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, виступаючи у Верховній Раді, повідомляють #Букви.
Поліція почала розслідування за фактом наруги над державними символами та виготовлення та розповсюдження нацистської символіки.
“За фактом цих подій розпочато досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального Кодексу України: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для заподіяння тілесних ушкоджень; умисне знищення або пошкодження майна; наруга над державними символами; виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки нацистського режиму”, – повідомив Клименко.
Клименко заявив, що за підрахунками правоохоронців, участь в акції протесту взяло 1500 людей, 5% з них вчиняли активні агресивні дії.
Він додав, що підозри вручили сімом учасникам протестної акції.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.
- 24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
- За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.