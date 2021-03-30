Поліція відкрила ще два нових кримінальних провадження за фактом акції протесту під Офісом президента у Києві 20 березня.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, виступаючи у Верховній Раді, повідомляють #Букви.

Поліція почала розслідування за фактом наруги над державними символами та виготовлення та розповсюдження нацистської символіки.

“За фактом цих подій розпочато досудове розслідування за чотирма статтями Кримінального Кодексу України: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для заподіяння тілесних ушкоджень; умисне знищення або пошкодження майна; наруга над державними символами; виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки нацистського режиму”, – повідомив Клименко.

Клименко заявив, що за підрахунками правоохоронців, участь в акції протесту взяло 1500 людей, 5% з них вчиняли активні агресивні дії.

Він додав, що підозри вручили сімом учасникам протестної акції.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.