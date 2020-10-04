Національна поліція відкрила кримінальне провадження через проведення концерту вчора, 3 жовтн, у Харкові. Правоохоронці попереджали про відповідальність за порушення карантину, але на заході зібралося 2 тисячі осіб.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області.

Наголошується, що співробітники Новобаварського відділення поліції 1 жовтня побачили інформацію про проведення концерту на території району 3 жовтня. Після цього вони відправили запит в райадміністрацію, в якому хотіли дізнатися про організатора заходу і орієнтовну кількості учасників, а також нагадали про кримінальну відповідальність за порушення карантинних заходів.

Концерт з нагоди Дня працівників освіти відбувся 3 жовтня на стадіоні Дитячо-юнацької спортивної школи №5, біля скверу імені Ф. Сафарова.

На заході виступила відома українська співачка Оля Полякова.

Співробітники поліції були присутні на концерті і нагадували глядачам про необхідність дотримуватися правил. Також вони фіксували порушення з боку організаторів.

Фото: city.kharkov.ua

Харківська область з 28 вересня перебуває у “помаранчевій” зоні карантину.

Слідчим Новобаварського відділу поліції внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.