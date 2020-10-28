Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності нардепа Вікторії Сюмар, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей у селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область).

Про це поінформували в пресслужбі МВС України.

Так, напередодні на виборчу дільницю в Борщагівській ОТГ прийшла народний депутат від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар із запитанням, чому так довго ведеться підрахунок голосів результатів голосування. У партії повідомляли, що, згідно з попереднім підрахунком голосів, там перемагає кандидат від “ЄС”.

Сюмар відзначала, що в приймальні нинішнього голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кодебського виявила великі суми готівки, списки виборців з підписами, протоколи з мокрими печатками, пачки паспортних даних.

Коли нардеп намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї вчинили напад заступник Кодебського і завгосп.

Згідно з даними МВС, Сюмар спробувала сфотографувати виборчі документи, а “працівник сільради за плечі виштовхав її з приміщення”.

На місце інциденту прибули правоохоронці.

Поліцейські провели огляд приміщення. Там вони під час обшуку і першочергових слідчих дій виявили та вилучили записи з підписами осіб, де вказані суми в грошовому еквіваленті, інші документи, які можуть свідчити про фальсифікацію виборів. Також було вилучено готівку на суму 72,5 тис. гривень.

Нардеп Сюмар розповіла правоохоронцям, що, прийшовши на позачерговий прийом до сільського голови Петропавлівської Борщагівки, вона виявила, що секретар сільради вносить відомості з протоколів на свій комп’ютер, але ця особа не є членом ДВК.

За даними фактами слідчі поліції відкрили три кримінальні провадження за ч.2 ст. 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) і за ч. 2 ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

Всі обставини інциденту зараз встановлюються.