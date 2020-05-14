Національна поліція України в рамках розслідування щодо витоку персональних даних десятків мільйонів українців провела ряд перевірок і заявила, що до цього може бути причетним сервіс Opendatabot. У пресслужбі сервісу цю заяву спростовують.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“У рамках досудового розслідування проведені первинні оперативно-слідчі дії. За їх результатами встановлено, що інформація, поширена у соціальних мережах, зокрема і в телеграм-каналах, має ознаки фрагментарних наборів даних, скомпільованих з різних джерел і ресурсів, включаючи Opendatabot – сервіс, який працює в популярних месенджерах і дозволяє отримати актуальні дані про компанії”, – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що інформація про нібито кібератаки і кібервразливість державного мобільного застосунку “ДIЯ”, не підтвердилася: співробітники Департаменту кіберполіції не виявили фактів кіберінцідентів.

Також правоохоронці встановили, що актуальність інформації ряду баз відповідає наповненню більш ніж річної давності. Проте остаточні висновки будуть зроблені за результатами комплексу слідчих дій, в тому числі і спеціальної комп’ютерно-технічної експертизи.

У Opendatabot наголосили, що сервіс не міг стати джерелом витоку персональних та банковських даних.

“Opendatabot містить тільки публічну інформацію, отриману з порталу відкритих даних data.gov.ua і офіційного API Мін’юсту. Персональних і банківських даних українців немає і не може бути в Opendatabot. Подібні заяви ставлять під загрозу не тільки ділову репутацію Opendatabot, але і процес відкриття даних в Україні. Якщо Нацполіція продовжить просувати цю ідею, українці втратять ті відкриті дані, над якими працювали в останні п’ять років”, – пояснили в пресслужбі сервісу.