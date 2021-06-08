Федеральна поліція Австралії (AFP) спільно з Федеральним бюро розслідувань США провели операцію Ironside, під час якої відстежували повідомлення представників кримінальних угруповань, які послуговувалися спеціальним застосунком для шифрування повідомлень AN0M. У відомствах мали ключ до шифрів.

Про це повідомили на сайті Федеральної поліції Австралії.

Застосунком, про який розповіли в AFP, користуються зазвичай представники різних кримінальних угруповань, аби шифрувати повідомлення, якими вони обмінюються. Прочитати повідомлення можливо лише за умови, якщо введеш спеціальний код.

У ФБР створили спеціальну платформу, яка розшифровувала всі повідомлення, які надсилали користувачі застосунку. Їх читали, аналізували та групували за рівнем загроз та типом запланованого злочину. Зокрема, це були повідомлення, які стосувалися продажу наркотиків, продажу зброї, планування вбивств тощо. За повідомленнями зловмисників спостерігали 9 тисяч працівників правоохоронних органів у 18 країнах світу.

Операція тривала три роки, а перші звинувачення було висунуто 7 червня 2021 року.

В результаті операції було заарештовано 224 злочинці, а також висунуто звинувачення 526 зловмисникам в Австралії.

Завдяки операції з 2018 року було вилучено 3,7 тонни наркотиків, 104 одиниці зброї, майже 45 мільйонів доларів готівкою, а також активи, які теоретично оцінили в мільйони доларів. Окрім цього, в AFP не дали змоги реалізувати 20 вбивства.

Тепер заплановано заарештувати тих зловмисників, проти яких поки є лише звинувачення, але ще не було суду. Також AFP має право на екстрадицію австралійців, які мешкають за кордоном. Зокрема, це громадян, пов’язаних з італійською мафією, злочинними угрупованнями мотоциклістів, азійським злочинним синдикатом та албанською організованою злочинністю.