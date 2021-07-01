Жінка, яка спровокувала масове падіння велосипедистів під час першого етапу гонки "Тур де Франс", пройшла допит у поліції.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на прокуратуру муніципалітету Бреста.

Аварія сталася минулої суботи в 45 кілометрах від фінішу першого етапу гонки – від Бреста до Ландерно. Жінка-глядач на узбіччі дороги стояла з великим плакатом в руках. Через необережність вона витягла цей плакат ближче до дороги, тоді в нього врізався німецький гонщик Тоні Мартін. А далі падіння велосипедистів сталося один за іншим.

На плакаті жінка написала фразу “ALLEZ OPI-OMI”, що на французькій і німецькій перекладається як “Давай, бабуся і дідусь”.

Падіння затримало гонку на кілька хвилин.

Жандарми з району Фіністер розмістили в Facebook заклик допомогти розшукати жінку-глядача, яка швидко покинула місце події.

У неділю жандармерія Фіністер оголосила про початок судового розслідування “про нанесення ненавмисних травм в результаті навмисного порушення зобов’язань щодо забезпечення безпеки або обачності”.

За даними прокуратури Бреста, жінці загрожує до двох років в’язниці і штраф в розмірі 35 тисяч доларів.