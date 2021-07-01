Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на прокуратуру муніципалітету Бреста.
Аварія сталася минулої суботи в 45 кілометрах від фінішу першого етапу гонки – від Бреста до Ландерно. Жінка-глядач на узбіччі дороги стояла з великим плакатом в руках. Через необережність вона витягла цей плакат ближче до дороги, тоді в нього врізався німецький гонщик Тоні Мартін. А далі падіння велосипедистів сталося один за іншим.
На плакаті жінка написала фразу “ALLEZ OPI-OMI”, що на французькій і німецькій перекладається як “Давай, бабуся і дідусь”.
Падіння затримало гонку на кілька хвилин.
Жандарми з району Фіністер розмістили в Facebook заклик допомогти розшукати жінку-глядача, яка швидко покинула місце події.
У неділю жандармерія Фіністер оголосила про початок судового розслідування “про нанесення ненавмисних травм в результаті навмисного порушення зобов’язань щодо забезпечення безпеки або обачності”.
За даними прокуратури Бреста, жінці загрожує до двох років в’язниці і штраф в розмірі 35 тисяч доларів.
- Нагадаємо, що під час падіння постраждав 21 велосипедист.