Про це повідомила прес-служба поліції Києва.
Уточнюється, що затримання відбулося на вулиці Грушевського. За словами поліцейських, молоді люди хотіли перешкодити проведенню акції.
“У таких осіб працівники поліції провели поверхневий огляд і вилучили кілька газових балончиків і розкладні ножі. А вісім агресивно налаштованих молодих людей, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали”, – сказано в повідомленні.
В даний момент поліцейські спілкуються з затриманими, встановлюючи обставини події і мотиви поведінки молодих людей.
Нагадаємо, що в акції беруть участь представники ЛГБТ-спільноти.
- У п’ятницю вдень, 5 червня, під будівлею Кабінету Міністрів у Києві пройшла акція протесту за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і проти поліцейського свавілля в країні.