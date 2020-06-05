Поліцейські затримали 8 осіб, які намагалися перешкодити проведенню мітингу під Кабінетом міністрів.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Уточнюється, що затримання відбулося на вулиці Грушевського. За словами поліцейських, молоді люди хотіли перешкодити проведенню акції.

“У таких осіб працівники поліції провели поверхневий огляд і вилучили кілька газових балончиків і розкладні ножі. А вісім агресивно налаштованих молодих людей, які намагалися своїми діями перешкоджати проведенню заходів, затримали”, – сказано в повідомленні.

В даний момент поліцейські спілкуються з затриманими, встановлюючи обставини події і мотиви поведінки молодих людей.

Нагадаємо, що в акції беруть участь представники ЛГБТ-спільноти.