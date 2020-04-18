Про це повідомили на сторінці Нацполіції в Facebook.
Раніше радник міністра МВС Антон Геращенко написав, що після того як в Київській області було зафіксовано спалах трави, поліція почала шукати двох молодих людей, які могли влаштувати пожежу.
Вони пересувалися на мопедах без номерних знаків.
“Поліція Київської області розшукує двох громадян, які, пересуваючись на мопедах без номерних знаків, умисне підпалили суху траву в заплаві річки Ірпінь. Це вже зовсім не жителі сіл, які через недогляд підпалюють суху траву для того, щоб полегшити собі весняні польові роботи на городі”, – написав він.
Також Геращенко розмістив відео, автор якого стверджує, що бачив, як молоді люди підпалювали траву.
Через кілька годин поліції вдалося затримати зловмисників.
Їх підозрюють в умисному підпалі трави. Це двоє чоловіків, 28 і 29 років. Вони виявилися жителями Ірпеня. Також повідомляється, що поліцейські вилучили їх транспортні засоби – мопеди.
“Вирішується питання щодо оголошення підозри молодикам. Їм загрожує кримінальна відповідальність відповідно до ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України”, – сказано в повідомленні.
За це передбачено штраф від 5,4 до 9 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або ж позбавлення волі на аналогічний термін.
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