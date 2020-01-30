Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У столиці поліцейські встановили трьох осіб, які підозрюються в розклеюванні провокаційних бігбордів. Їх доставили в управління поліції для встановлення всіх обставин і надання свідчень. За кожним фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України, йдеться в повідомленні.

В той же час в поліції нагадують, що до правоохоронців звернулися кияни з повідомленням, що на деяких вулицях розміщені провокаційні бігборди.

Раніше в пресслужбі КМДА повідомляли про те, що в столиці була встановлена реклама, яка містить проросійську пропаганду.

Вночі співробітники Управління з питань реклами КМДА та КП Київрекламав супроводі співробітників Муніципальної охорони прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, які містили проросійську пропаганду, сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в столиці було встановлено 9 незаконних наклейок на 5 білбордах.

Фото: Facebook/КМДА

Фото: Facebook/КМДА

  • Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна вистояла в інформаційній війні з Росією.
  • Володимир Бородянський не вважає, що Україні потрібно створювати свої “ботоферми”. За словами міністра, за допомогою “ботоферм” неможливо виграти війну, зокрема інформаційну.