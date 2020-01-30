Правоохоронці затримали підозрюваних у встановленні в Києві провокаційних бігбордів з проросійським змістом.

Про це повідомляє прес–служба поліції Києва.

“У столиці поліцейські встановили трьох осіб, які підозрюються в розклеюванні провокаційних бігбордів. Їх доставили в управління поліції для встановлення всіх обставин і надання свідчень. За кожним фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України“, – йдеться в повідомленні.

В той же час в поліції нагадують, що до правоохоронців звернулися кияни з повідомленням, що на деяких вулицях розміщені провокаційні бігборди.

Раніше в прес–службі КМДА повідомляли про те, що в столиці була встановлена реклама, яка містить проросійську пропаганду.

“Вночі співробітники Управління з питань реклами КМДА та КП “Київреклама” в супроводі співробітників Муніципальної охорони прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, які містили проросійську пропаганду“, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в столиці було встановлено 9 незаконних наклейок на 5 білбордах.