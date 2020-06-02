Поліціянти затримали 10 осіб у справі про стрілянину в Одесі на ринку "7 кілометр".

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, конфлікт на ринку виник між працівниками, які не поділили місця для паркування автомобілів.

При цьому працівники одного з магазинів з травматичними пістолетами й битками зайшли до павільйону тканин, в якому вчинили погром.

У поліції повідомляють, що правоохоронці, які прибули на місце події, зупинили конфлікт. На ринку були затримані й доставлені у відділення поліції 10 осіб.

За фактом конфлікту було порушено кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює всіх учасників події.