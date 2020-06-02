Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
За інформацією правоохоронців, конфлікт на ринку виник між працівниками, які не поділили місця для паркування автомобілів.
При цьому працівники одного з магазинів з травматичними пістолетами й битками зайшли до павільйону тканин, в якому вчинили погром.
У поліції повідомляють, що правоохоронці, які прибули на місце події, зупинили конфлікт. На ринку були затримані й доставлені у відділення поліції 10 осіб.
За фактом конфлікту було порушено кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює всіх учасників події.
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