Поліцейські затримали під Києвом росіянина, який погрожував підірвати багатоповерховий будинок.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Уточнюється, що 4 травня невідомий забрав телефони у трьох місцевих жителів в селі Святопетровское, погрожуючи ножем одній з потерпілих.

Після грабежів підозрюваний забарикадувався в квартирі і кричав з вікна, що підірве багатоповерховий будинок.

Прибулим на місце спецназівцям довелося зламувати двері і штурмувати квартиру для того, щоб затримати порушника.

Затриманим виявився 38-річний росіянин, який в даний момент знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

При цьому в ході огляду квартири будь-яких вибухових предметів правоохоронцями виявлено не було.