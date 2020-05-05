Про це повідомляє прес-служба поліції.
Уточнюється, що 4 травня невідомий забрав телефони у трьох місцевих жителів в селі Святопетровское, погрожуючи ножем одній з потерпілих.
Після грабежів підозрюваний забарикадувався в квартирі і кричав з вікна, що підірве багатоповерховий будинок.
Прибулим на місце спецназівцям довелося зламувати двері і штурмувати квартиру для того, щоб затримати порушника.
Затриманим виявився 38-річний росіянин, який в даний момент знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.
При цьому в ході огляду квартири будь-яких вибухових предметів правоохоронцями виявлено не було.
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