Про це повідомляє державне інформагентство “Укрінформ“, посилаючись на інформацію джерела в Офісі генпрокурора та відповідну постанову Печерського управління поліції.

“Нацполіція закрила кримінальну справу щодо Джозефа Байдена, яку було відкрито за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна”, – повідомило джерело.

Співрозмовник агентства також проінформував, що провадження було відкрито через можливе втручання в діяльність держдіяча (ст. 344 ККУ).

Держбюро розслідувань відкрило провадження після відповідного рішення суду. Згодом справу було передано до Печерського управління НПУ, яке врешті-решт і закрило його. Це відбулося наприкінці вересня.

Причиною для закриття провадження стало те, що розслідування довело відсутність обставин, які свідчили б про таке втручання.

Нагадаємо, раніше Шокін заявляв, що у 2016 році був звільнений з посади генпрокурора через нібито тиск з боку колишнього віцепрезидента США Байдена. За його словами, Байден вимагав звільнити його в обмін на надання Україні гарантій на $1 млрд доларів. Причиною для цього було розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена — Хантер.

У лютому за рішення суду провадження за заявою Фокіна було відкрито, проте у ньому не було зазначене ім’я особи, яка нібито втручалася в діяльність Шокіна.