Про це повідомляє редакція телеканалу.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецпризначенці ДБР силою вдерся до музею Гончара. Перед тим Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.

Під час штурму ДБР музею Гончара декілька ударів ліктями у живіт та груди отримала журналістка телеканалу “Прямий” Ганна Дзьоба.

“Особисто мене представники ДБР затисли між собою. Я не могла дихати. Під час цього я отримала декілька ударів ліктями у живіт і у груди. Просто мене звідти витягнули колеги. Якщо чесно, я зараз розповідаю – і мене просто трусить від самої патовості цієї ситуації. Я за свою кар’єру журналіста такого просто не пам’ятаю”, – розповіла журналістка.

Журналістка зверталася до поліції, однак кримінальне провадження було відкрито тільки після звернення до суду. Згодом справу було відкрито за ч. 3 ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

23 березня стало відомо, що ще 16 березня 2021 року справу закрили. Адвокат Ігор Головань звернув увагу на подвійні стандарти у діях представників правоохоронної системи. За його словами, поліція проявляє “неабиякий ентузіазм” щодо учасників акцій проти поліційного свавілля та “призначає винних і навішує ярлики”. Водночас порушення щодо журналістів, парламентарів під час штурму Музея Гончара “спускаються на гальмах”.