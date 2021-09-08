Печерське районне управління поліції Києва закрило провадження щодо расистських образ на адресу чемпіона Олімпійських ігор у Токіо, народного депутата з фракції "Слуги народу" Жана Беленюка.

Про це #Буквам повідомила спікерка Печерського райуправління Оксана Тищенко.

Кримінальне провадження було закрите на підставі заяви нардепа.

“Так, підтверджую. Провадження було закрите за його заявою“, – сказала Тищенко.

Нагадаємо, 13 серпня Беленюк розповів про спробу нападу на нього в центрі Києва.

Зокрема, нардеп повідомив, що на вулиці до нього підійшли невідомі та вигукували расистські репліки.

“Кілька хвилин тому невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи образливі речі типу: “Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!” та “Вали до Африки!”. Слава Богу, до бійки справа не дійшла, тож зі мною все нормально”, — зазначив він.

Беленюк також висловив обурення тим, що його — олімпійського чемпіона — ображали в його рідному місті.

Того ж дня поліція повідомила, що зареєструвала подію, побачивши допис Беленюка в соцмережі.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Триває перевірка”, — наголосили правоохоронці.