У неділю поліція Гаїті заявила, що заарештувала одного з можливих організаторів вбивства президента Жовенеля Моїза.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Голова національної поліції Леон Чарльз повідомив на пресконференції, що заарештований, 63-річний Крістіан Еммануель Санон, вилетів на Гаїті на приватному літаку на початку червня в супроводі найманих охоронців.

Він найняв приватну венесуельську охоронну фірму, що має офіс у Флориді, спочатку для власної охорони, але потім “місію” змінили.

Леон Чарльз назвав мотиви Санона суто політичними.

“Спочатку завданням цих найманців було забезпечення безпеки Еммануеля Санона, але пізніше місію змінили … і вони пред’явили одному з нападників ордер на арешт президента республіки”, – сказав Чарльз.

Reuters зазначає, що пошук в інтернеті показує, що чоловік на ім’я Санон працював лікарем у Флориді. Проте поки не ясно – чи це одна й та сама людина.

Також незрозуміло, чому Санон хотів скинути Моїза.

Вашингтон відхилив запит Гаїті про надання військ, хоча високопоставлений чиновник США заявив, що Штати відправляють технічну групу для оцінки ситуації.

За словами Чарльза, поліція Гаїті заарештувала 18 колумбійців і трьох американців гаїтянського походження, включаючи Санона.

Фото: REUTERS/Estailove St-Val

Чарльз додав, що п’ятеро колумбійців все ще знаходяться на волі і троє були вбиті.