В Сумській області викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини. За нібито пригон "євроблях" вони брали практично повну вартість авто.

Про це йдеться в повідомленні на сайті кіберполіції.

Шахраї на платформі оголошень в інтернеті виставляли на продаж автомобілі з пробігом з Європи за умови часткової передоплати. Після першого платежу замовника запевняли, що за машиною вже виїхали.

Далі імітували законність угоди, зокрема надсилали покупцям завчасно створені відео, а також надавали фейкові доручення. Переконавши клієнтів – вимагали другий платіж, який дорівнював майже повній вартості покупки. Врешті – зловмисники “зникали” та не виконували взятих на себе обов’язків.

“Таким чином зловмисники ошукали 24-х громадян більш ніж на мільйон гривень”, – йдеться в повідомленні.

За місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях працівники поліції провели обшуки.

Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.