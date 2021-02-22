Про це йдеться в повідомленні на сайті кіберполіції.
Шахраї на платформі оголошень в інтернеті виставляли на продаж автомобілі з пробігом з Європи за умови часткової передоплати. Після першого платежу замовника запевняли, що за машиною вже виїхали.
Далі імітували законність угоди, зокрема надсилали покупцям завчасно створені відео, а також надавали фейкові доручення. Переконавши клієнтів – вимагали другий платіж, який дорівнював майже повній вартості покупки. Врешті – зловмисники “зникали” та не виконували взятих на себе обов’язків.
“Таким чином зловмисники ошукали 24-х громадян більш ніж на мільйон гривень”, – йдеться в повідомленні.
За місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях працівники поліції провели обшуки.
Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
- Верховна Рада України сьогодні ухвалила два законопроєкти щодо доступного розмитнення автомобілів на єврономерах (“євроблях”).
- Раніше повідомлялося, що в Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР) почала реєструвати порушення, вчинені водіями “євроблях” (автомобілів на іноземній реєстрації).