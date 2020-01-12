Правоохоронці затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої, добровольця, яка воювала на Донбасі на стороні України.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Поліцейські також затримали групу кілерів. Частину з них викрили раніше, а сьогодні оперативники Нацполіції спільно з колегами поліції Київщини, із залученням спецпризначенців КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали саме організатора вбивства Аміни Окуєвої.

“До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи”, – повідомив Клименко.

Глава Нацполіції зазначив, що ДНК затриманого співпало із ДНК на залишеній на місці вбивства Аміни Окуєвої зброї.

Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії. Окрім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2017 року за Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобіль з Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою. Жінка була вбита, а її чоловік отримав поранення в ногу.

Окуєва загинула від пострілу в голову.