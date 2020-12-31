Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій. На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

“Близько 21:20 до поліції надійшла інформація про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки”, – йдеться у повідомленні.

Наразі на місці проводять ретельний огляд. Правоохоронці намагаються встановити осіб, які можуть бути причетні до цієї події.

“Окрім того, проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події”, – додали у поліції.