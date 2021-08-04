Поліція затримала Володимира Прохнича, чоловіка, який з гранатою зайшов до будівлі Кабінету Міністрів.

Про це розповідають #Букви.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко в коментарі журналістам зазначив, що затриманий “пройшов жерло війни”, був кілька разів поранений.

“Він був два рази поранений. Мав черепно-мозкову травму. На цей злочин пішов через життєві обставини”, – сказав Клименко.

За словами очільника Нацполіції, перемовини із чоловіком він його товариш Василь Олексюк.

У поліції зазначили, що буде відкрито кримінальне провадження за 4 статтями. Одна з них найважча – 147 ККУ (захоплення заручників) , що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко в ефірі одного з телеканалів розповів, що затриманий є ветераном війни на Донбасі, був двічі поранений, через що має інвалідність.

Ігор Головенко зазначив, що не знає, що змусило Володимира Прохнича так вчинити, адже знає його, як адекватну людину.

“Він має інвалідність, пов’язану із захистом держави. Можливо це буде хороший сигнал керівництву держави щодо ветеранської політики, щодо роботи з ветеранами”, – сказав Головенко.

Повідомляється, що чоловік колишній боєць батальйону “Айдар”.