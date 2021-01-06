Поліціянту, який під час затримання темношкірого чоловіка, Джейкоба Блейка, в Кеноші (штат Вісконсин) сім разів стріляв у нього перед очима його дітей, не висуватимуть звинувачень.

Про це оголосив окружний прокурор, повідомляє американський телеканал CNN.

Увечері в неділю, 23 серпня, в місті Кеноша (Вісконсин) поліціянти вистрілили в спину 29-річному темношкірому чоловіку Джейкобу Блейку. Це сталося в момент, коли він підійшов до свого джипу, в якому сиділи троє його маленьких синів.

Це відбулося за три місяці після того, як поліціянти у Міннеаполісі вбили іншого темношкірого чоловіка, Джорджа Флойда, чия смерть призвела до масштабних та тривалих масових протестів проти расизму та поліційної агресії.

Після того, що сталося, Блейк вижив, але залишився паралізованим нижче пояса. 5 січня стало відомо, що білому офіцерові Рустену Шескі, який стріляв у Блейка сім разів, не будуть пред’явлені звинувачення. Не пред’являтимуть звинувачень і решті двом офіцерам, що були там.

“Зараз я прийняв рішення, що жодному співробітнику правоохоронних органів Кеноші не буде пред’явлено звинувачення у вчиненні будь-якого кримінального злочину на підставі фактів і законів”, — оголосив окружний прокурор округу Кеноша Майкл Грейвлі, додавши, що Блейку звинувачень теж не пред’являтимуть.

Родина Блейка оголосила, що не згодна з цим рішення, і домагатиметься притягнення поліціянтів до відповідальності.

“Нумо зробім, щоб нас було чути усьому світі. Ми не збираємося зупинятися в Кеноші. Ми прямуємо до Вашингтона. Ми прямуємо в офіс Ненсі Пелосі. Ми прямуємо до того, хто буде відповідати в Сенаті. Тому що це має бути почутим на федеральному рівні, не лише для мого сина, а й для всіх, хто постраждав від жорстокості поліції — для всіх “, — заявив Джейкоб Блейк-старший, батько постраждалого, закликавши громадян “встати і пошуміти”.

Напередодні оголошення рішення влада міста підготувалися до потенційних заворушень. Міська рада надала меру міста Джону Антарамяну надзвичайні повноваження після того, як було зроблено оголошення. Для охорони порядку мобілізували 500 військовослужбовців Національної гвардії.