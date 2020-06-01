Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Facebook.

Іван Іщенко досвідчений офіцер з 18річним стажем роботи в правоохоронних органах, який починав службу оперуповноваженим карного розшуку, працював заступником начальника райвідділу і керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, займав посаду заступника начальника поліції Одеської області, йдеться в повідомленні .

Водночас, за інформацією активістів і ЗМІ, Іщенко брав участь в трагічних подіях 2 травня 2014 року в Одесі. Зокрема, громадський діяч Роман Синицин опублікував скрін з відео, де Іщенко разом з антимайданівцями під час вуличних боїв між проросійськими і проукраїнськими активістами 2 травня.

Фото: Facebook/Роман Синицын

У свою чергу одеський громадський діяч Віталій Устименко на своїй сторінці в Facebook заявив, що саме Іщенко відповідальний за знищення речових доказів по справі 2 травня 2014 року Одеси.

Вже 3 травня 2014 року всі основні докази були знищені, а доступ до Будинку профспілок мав кожен. Ну а в подальші роки Іщенко стабільно і якісно обслуговував потреби ТрухановаГалантерника, відбивав атаки злісних активістів на незаконні забудови в прибережній зоні, написав Устименко .

До призначення Іщенка поліцією Вінницькій області тимчасово керував Олександр Солдатов.

Як заявила на своїй сторінці в Facebook правозахисниця Євгенія Закревська, Солдатов зі списку покидьків, які сфабрикували справу проти відомого вінницького правозахисника, який діставкерівництво своєю боротьбою з тортурами в міліції і в’язницях і якісним і системним документуванням цих тортур.

Саме Солдатов безпосередньо і порушив кримінальне провадження проти Дмитра Гройсмана, написала вона.