#Букви розповідають, що про неї відомо.

Як повідомлялося раніше, 11 березня рішенням РНБО було створено Центр протидії дезінформації. Тоді ж його презентував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Очікувалося, що він розпочне роботу 16 березня.

У п’ятницю, 2 квітня, Зеленський підписав указ №137/2021 про призначення очільницею центру Поліну Лисенко.

Про Лисенко відомо небагато. Вона не активно веде публічні акаунти у популярних соцмережах, проте має сторінки на LinkedIn та Facebook, де позначена як Поліна Чиж та Поліна Бойко. На цих сторінках майже немає фото та особистої інформації Лисенко.

Фото: Полина Чиж / Facebook

Відповідно до її біографії, оприлюдненої на сайті президента, Лисенко у 2015 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ставши магістром права. До 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Є кандидаткою юридичних наук.

У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії.

З квітня 2015 по вересень 2019-го року була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

З вересня 2019 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора.

З вересня 2020 року обіймала посаду директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ “Укрзалізниця”.

Крім цього, Лисенко працювала керівником проєкту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.

  • Ексдержсекретар Міністерства культури Артем Біденко, який був одним з ініціаторів створення такого Центру, сумнівається в ефективності його роботи. Детальніше про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.