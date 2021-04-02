#Букви розповідають, що про неї відомо.

Як повідомлялося раніше, 11 березня рішенням РНБО було створено Центр протидії дезінформації. Тоді ж його презентував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Очікувалося, що він розпочне роботу 16 березня.

У п’ятницю, 2 квітня, Зеленський підписав указ №137/2021 про призначення очільницею центру Поліну Лисенко. Про Лисенко відомо небагато. Вона не активно веде публічні акаунти у популярних соцмережах, проте має сторінки на LinkedIn та Facebook, де позначена як Поліна Чиж та Поліна Бойко. На цих сторінках майже немає фото та особистої інформації Лисенко.

Відповідно до її біографії, оприлюдненої на сайті президента, Лисенко у 2015 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ставши магістром права. До 2019 року навчалася в цьому виші в аспірантурі. Є кандидаткою юридичних наук.

У 2013 – 2015 роках працювала на посаді молодшого юриста у приватній юридичній компанії.

З квітня 2015 по вересень 2019-го року була помічником першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України.

З вересня 2019 року обіймала посаду начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генерального прокурора.

З вересня 2020 року обіймала посаду директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю АТ “Укрзалізниця”.

Крім цього, Лисенко працювала керівником проєкту з розбудови судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень та результатів.