Американський політолог Джуліан Зелізер проаналізував, чому сенатор-демократ Берні Сандерс раптово поліпшив свої позиції в президентських перегонах.

Про це він розповів в статті для американського телеканалу CNN.

Як повідомлялося раніше, за даними останніх опитувань американський сенатор зі штату Вермонт Берні Сандерс лідирує серед кандидатів в президенти США від Демократичної партії в штаті Айова.

На думку політолога, секрет раптового успіху сенатора з Вермонта в тому, що “його кандидатура заснована на русі”.

“Сандерс підтримує концепцію виборчої політики, яка передбачає, що кампанії повинні будуватися знизу вгору. В епоху виборів, орієнтованих на кандидатів, те, що було очевидно в 2016 році, залишається ясним сьогодні: сенатор зібрав відданих прихильників, які уявляють, що намагаються змінити основи політики, а не просто перемогти на виборах”, — підкреслив він.

Зелізер зазначив, що цілий “рух” під керівництвом Сандерса “створив міцну основу для його кандидатури, яка запобігає драматичним коливанням, які зазнали інші”.

Порівнюючи Сандерса та діючого президента Дональда Трампа, політолог зазначає, що сенатор-демократ пропонує “моральну ясність” в той час, як ніхто, здається, не заслуговує на довіру, а американський лідер “щодня викидає дезінформацію”.

Говорячи про головного суперника Сандерса серед демократів — колишнього віце-президента Джо Байдена — політолог зазначив, що останній заручився підтримкою завдяки “невловимій якості “виборності”.

“Але це джерело сили також робить Байдена вразливим та створило динамічне поле. Коли виникають серйозні побоювання з приводу його виборності, це створює можливості для сплесків, які ми бачили”, — написав він.

Однією з сильних сторін Сандерса Зелізер називає те, що він здатний “апелювати до білих американців робітничого класу, а також до більш молодих латиноамериканців та афроамериканців”.

“Це передбачає, що він потенційно міг би створити таку коаліцію, яка знадобиться демократам для перемоги”, — підкреслив політолог.

Зелізер вважає, що успіх Сандерса не є чимось дивним та “походить зі справжнього невдоволення електорату з приводу надломленого стану американської політики”.