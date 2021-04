На це звернув увагу американський телеканал Fox News.

Флойд загинув у травні минулого року. До вчорашнього дня суспільство чекало на рішення присяжних, аби дізнатися – чи буде свавілля поліції покарано. Зважаючи на інтерес до справи Флойда в контексті проблеми расової ненависті в США, багато американських політиків виступили з заявами після вчорашнього вердикту.

Однак, це може стати ведмедячою послугою для тих, хто вимагає покарання для Шовіна. Адвокати ексофіцера можуть кваліфікувати вчорашні заяви, як тиск політичної системи на суд та присяжних, а також подати апеляцію, назвавши свого клієнта жертвою системи.

Зокрема, американці звернули увагу на заяви з цього приводу президента США Джо Байдена та членкині Палати представників Максіни Уотерс.

Президент США після оголошення рішення присяжних сказав, що це “гігантський крок” до справедливості в країні.

Віцепрезидентка Камала Гарріс також виступила із заявою, закликавши Сенат США прийняти “Закон Джорджа Флойда про правосуддя в поліцейській діяльності”, який був схвалений Палатою представників США і спрямований на припинення агресивної тактики правоохоронних органів, спрямованої проти афроамериканців та інших меншин.

Водночас Уотерс зробила більш радикальну заяву. Вона сказала, що у випадку, якщо присяжні виправдають Шовіна, то протести на вулицях повинні тривати доти, доки не приймуть зворотне рішення. При цьому, вона казала, що протестантам треба бути “активнішими” та “агресивнішими”.

Екс-федеральний прокурор Ендрю Маккарті відповів йому, що це може стати приводом для апеляції.

Він також сказав, що президент Байден не мав права робити жодних заяв стосовно справи Флойда. Той факт, що Байден прокоментував справу, коли присяжні були ізольовані, “не є виправданням”.

До того ж не лиш експрокурор звернув на це увагу.

No sitting President should be publicly weighing in on how a jury should rule in a pending criminal matter. No president, liberal or conservative, democrat or republican.

Joe Biden says he is "praying the verdict is the right verdict" in the Derek Chauvin murder trial. He says "the evidence is overwhelming"

Between the most powerful man in the world & Maxine Waters, Derek Chauvin is guaranteed to not get a fair verdict.

Democrats hate justice.

— Charlie Kirk (@charliekirk11) April 20, 2021