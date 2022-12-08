Politico: 9-й пакет санкцій ЄС спрямований проти «промислового комплексу» РФ

Про це повідомляє видання Politico, яке отримало в розпорядження проєкти обмежувальних заходів.

Пакет має на меті придушити “зміцнення російського промислового потенціалу” за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, “які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки”.

Двигуни безпілотників, хімічне та біологічне обладнання, засоби боротьби з масовими заворушеннями та електронні компоненти підпадають під ці нові санкції, йдеться в тексті закону.

ЄС також хоче розширити список санкційних товарів, що використовуються в авіаційній та космічній промисловості “включаючи авіаційні двигуни та їх частини”, а також розміщує під нові обмеження “ноутбуки, жорсткі диски, камери та об’єктиви”.

В окремому документі, що деталізує список нових організацій, які підпадають під санкції, передбачається призупинення дії ліцензій на мовлення для російських каналів “НТВ/НТВ Мир”, “Россия 1”, “РЕН ТВ” і “Первого канала”.

Посли ЄС наразі обговорюють список нових санкцій, щоб ухвалити їх цього або на початку наступного тижня, пропозицію мають підтримати всі країни ЄС.

Європейська комісія підготувала дев’ятий пакет санкцій проти Російської Федерації у відповідь на масовані обстріли цивільної інфраструктури України та воєнні злочини.

До санкційного списку пропонують додати близько 200 фізичних осіб та компаній, серед яких – російські військовослужбовці, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що цей список охоплює осіб, які відповідають за навмисні масовані ракетні удари Росії по мирному населенню, за вивезення українських дітей до Росії та за розкрадання української сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій.

Крім того, Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. Також пропонуються додаткові експортні обмеження та контроль для товарів подвійного призначення, включно з хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані Росією у воєнних цілях.