Авторитетне американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Фото опубліковані на сайті видання.

Нові зображення показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами, які зосереджуються біля російського міста Єльня, неподалік кордону з Білоруссю.

Зазначається, що ці підрозділи почали передислокацію з постійних місць базування наприкінці вересня. Вони включають частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

Журналісти стверджують, що ця армія призначена для проведення операцій різних рівнів та зазвичай першою отримує передові розробки бойової техніки.

Крім того, техніка 4-ої танкової дивізії була переміщена в райони поблизу Брянська і Курська, що поблизу північного кордону України. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою. У цьому районі також було помічено частини 1-ї гвардійської танкової армії.

У приватному розвідувальному агентстві Janes зазначили, що розгортання “знаменує явне відхилення від стандартної схеми навчання 1-ї гвардійської танкової армії”, яке зазвичай проводиться під Москвою.

Напередодні американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомило, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

«Весняне» стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.