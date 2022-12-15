Польща заблокувала пакет рішення, серед яких надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги через інше рішення щодо окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

“Є велике розчарування в тому, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок”, — заявив європейський дипломат.

Зазначається, що йдеться про 4 документи, а саме допомога Україні, план витрат Угорщини в межах фонду відновлення Євросоюзу, рішення про заморожування 6,3 мільярда євро для Будапешта, а також податкова реформа.

Все це було частиною угоди, яку країни-члени ЄС мали ухвалити 14 грудня.

На прохання Польщі початковий крайній термін — 17:00 — продовжили до 20:00. Втім, коли й цей термін минув, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, понад 11 годин переконував польського прем’єра Матеуша Моравецького піти на поступки, однак марно.

Politico пише, що Моравецький має озвучити це питання на зустріч лідерів ЄС сьогодні, 15 грудня в Брюсселі. Попри те, що формально таке питання не виносили на порядок денний.

Дедлайн ухвалення документа продовжити до четверга, не назвавши точних термінів. Якщо на один із чотирьох пунктів буде накладено вето, то не пройдуть всі чотири.

Видання нагадало, що Польща блокує ставку мінімального податку вже протягом кількох місяців, втім, схоже, “здалася” після того, як отримала схвалення власного плану відновлення від ЄС.

“Це схоже на образливі відносини: вони продовжують обіцяти, що наступного разу все буде по-іншому, але в глибині душі ми знаємо, що нам буде боляче знову і знову”, — додав один з дипломатів союзу.

Передумови ухвалення 18 мільярдів євро для України

Зазначимо, що раніше Угорщина блокувала виділення пакета допомоги. Країна виступала проти на зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі.

Будапешт намагався протиснути ухвалення рішення для фінансової допомоги своїй країні. Для погодження надання 18 млрд євро було потрібне одностайне рішення.

Для обходу блокування Угорщини можна було використати надання національних бюджетних гарантій від країн ЄС. Такий варіант став альтернативою гарантій від бюджету ЄС, але у деяких випадках це потребує схвалення парламентів країн, що може зайняти певний час.13 грудня повідомлялося, що Угорщина попередньо погодила план ЄС.

14 грудня Європейський парламент ухвалив надання Україні 18 мільярдів євро для допомоги протягом 2023 року. Європарламент погодив відповідний законодавчий пакет.