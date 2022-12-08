Про це повідомило Politico.

Видання вказало, що попри розпочату війну в Україні “мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться”. Зазначено, що його повномасштабний наступ почав “розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався”.

“Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала за часів Радянського Союзу. Натомість його вторгнення відкинуло його країну до третьорядного статусу, нездатної здолати супротивника, якого вона недооцінювала і якого зневажала”, — йдеться у повідомленні.

Politico наголосило, що Росія вдається до фіктивних референдумів і брязкання ядерними шаблями, намагаючись чинити тиск на Захід для створення видимості перемоги. Водночас на РФ тиснуть західні санкції, а її нафтовий експорт скорочується.

“Інші б скоротили свої втрати і відступили, але впертість Путіна означає, що війна, швидше за все, затягнеться. Для Європи це і надалі означатиме нестримну інфляцію, захмарні ціни на енергоносії, дефіцит добрив і газу, що чинитиме тиск на економіку і політичну систему. Нездатність Путіна реалізувати свою мрію не означає, що він не буде продовжувати бути кошмаром для своїх сусідів”, — пише видання.

Йдеться, що президент Росії чіпляється за свою так звану “спеціальну військову операцію”. Рішення про призов сотень тисяч росіян призвело до того, що чоловіки призовного віку почали виїжджати з країни.

Водночас Збройні сили України підбадьорені територіальними здобутками, постачаннями зброї з Заходу та захопленою російською технікою.

Видання додало Путіна у рейтингу до розділу “Мрійників” і його визнали “невдахою року”. Також міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в Politico назвали “темним дипломатом” та його внесли до розділу “Руйнівників”.

“Маючи в своєму розпорядженні витончені пропагандистські інструменти, 72-річний міністр закордонних справ і його армія дипломатів успішно використовували глобальний апетит на газ і зерно і максимально використовували складні відносини Заходу зі своїми колишніми колоніями, використовуючи кожну надану можливість, щоб виставити Європу в дурному світлі – або ще гірше”, — додали у повідомленні.

Видання заявило, що Лавров розповсюджує брехню щодо високих цін на продовольство і дефіцит добрив. Він поширює дані, що це викликало не вторгнення Росії в Україну, а західні санкції.