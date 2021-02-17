Депутат парламенту Нідерландів Герт Вілдерс, який очолює 3-ю за чисельністю партію країни "Партії Свободи", опублікував колаж про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Туреччина розпочала розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Анкари.

“Генеральною прокуратурою Анкари було ініційовано розслідування у зв’язку з публікаціями в Twitter від 15 лютого члена парламенту Нідерландів Герта Вілдерса, що містять світлини та образи на адресу нашого президента Реджепа Таїпа Ердогана”, — йдеться в повідомленні.

Того для Вілдерс присвятив Ердоганові лише один допис — з колажем, на якому половина обличчя Ердогана вкрита бородою, на тлі — прапор терористичної організації “Ісламська держава”. Допис супроводжує підпис: “Терорист”.

Політик вже відреагував на заяву прокуратури, назвавши Ердогана диктатором.

“Свобода слова — поняття, невідоме диктатору Ердогану. Не критикуйте його, інакше фігуруватимете у розслідуванні і будете притягнуті до відповідальності. Турецький тоталітаризм”, — заявив Вілдерс.

Варто зауважити, що Вілдерс раніше потрапляв у скандали через свої заяви щодо ісламу. У 2008 році він зняв стрічку “Фітна” у форматі коментарів до Корану, в яких він пов’язує іслам з тероризмом. Стрічку нерідко визначать як антиісламську, але сам автор переконує, що це просто критика ісламу.

Як відомо, Ердоган — мусульманин, а діяльність терористичних організацій на кшталт ІДІЛ та Аль-Каїди публічно критикує.