Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.

“Я думаю, що більшість гравців в політичному українському полі лише чекають нагоди, коли у них буде можливість створити таку коаліцію. На психологічному рівні вона вже існує. Просто продемонструвати її наявність, мабуть, не настав час. Щоб заявити про неї, щоб продемонструвати це публічно. Але я думаю, що душити Зеленського з радістю будуть всі”, – вважає медіаменеджер.