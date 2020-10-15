Про це він сказав в інтерв’ю #Буквам.
“Я думаю, що більшість гравців в політичному українському полі лише чекають нагоди, коли у них буде можливість створити таку коаліцію. На психологічному рівні вона вже існує. Просто продемонструвати її наявність, мабуть, не настав час. Щоб заявити про неї, щоб продемонструвати це публічно. Але я думаю, що душити Зеленського з радістю будуть всі”, – вважає медіаменеджер.
Він також додав, що на його думку, олігарх Ігор Коломойський “це зробить з особливим задоволенням”.
“Пам’ятаєте прислів’я “Віділлються кішці мишкіни сльозки”, – резюмував Мустафін.
- Відразу після парламентських виборів 21 липня засновник партії “Слуга народу”, президент України Володимир Зеленський запропонував лідеру “Голосу” Святославу Вакарчуку обговорити питання створення коаліції. Вакарчук заявив, що до переговорів готовий.
- Згодом глава політичної партії “Слуга народу” Дмитро Разумков відзначав, що коаліційна угода буде підписана на першому засіданні Парламенту дев’ятого скликання, тобто 29 серпня. У підсумку “Слуга народу” сформувала монобільшість.