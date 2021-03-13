Про це поінформували у пресслужбі політсили.

Відповідне рішення рада ухвалила на своєму першому засіданні після ХІ з’їзду партії.

Заступниками голови політради стали:

• перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук;

• заступниця керівника фракції “СН” Євгенія Кравчук;

• член комітету ВР з питань свободи слова Андрій Мотовиловець;

• перший заступник голови євроінтеграційного комітету ВР Вадим Галайчук.

Секретарем політради став член комітету ВР з питань прав ветеранів Анатолій Остапенко.

Ще 8 заступників оберуть на наступних засіданнях.

Загалом, до політради мають увійти 73 члени. Сьогодні з’їзд обрав 62 із них.

Варто зазначити, що членами політради також стали: віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров; віце-прем’єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина; міністр юстиції Денис Малюська; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Крім того, до її складу увійшли ще ряд нардепів від “Слуги народу”, а також представники місцевих органів Влади (наприклад, голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, голова Донецької ОДА Павло Кириленко), інші партійці.

Варто зазначити, що до складу політради, на відміну від Стефанчука, не увійшов спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Про причини цього журналісти запитали сьогодні на пресконференції голову партії “Слуга народу” Олександра Корнієнка.

У відповідь він заявив, що Разумков – “зайнята людина, одна з перших осіб держави”.

“Не думаю, що в нього є багато можливостей ще партійній роботі приділяти увагу. Він про це неодноразово казав публічно”, – додав Корнієнко.

У свою чергу Давид Арахамія на пресконференції додав, що “за політичною традицією” перші три особи в державі – президент, голова ВР та голова уряду – “бажано, щоб вони були аполітичні”.