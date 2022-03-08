Незалежний журналіст, громадянин Швейцарії Гійом Бріке висвітлював події, що відбуваються в Україні під час російської агресії. 6 березня під час руху в бік Миколаєва його броньований автомобіль обстріляли окупаційні російські війська.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Кіровоградської області.









Поліцейські допомогли пораненому іноземному журналісту, котрого обстріляли терористи РФ // 5 фото

Внаслідок обстрілу кілька куль влучили в скло, поранивши іноземця. Журналіст зазнав пошкоджень обличчя та передпліччя. Після зупинки транспортного засобу російські загарбники відібрали у нього документи, гроші, фото- та відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі, після чого відпустили.

Швейцарський журналіст зазначив, що його “поранив російський спецназ”.

58-річний Гійом Бріке працював фотокореспондентом на півдні України, коли в неділю його бронеавтомобіль осбтріляли під час руху поблизу невеликого села в напрямку обложеного міста Миколаєва.

Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.

На фотографіях пронизаного кулями 4×4 видно, що на ньому з усіх боків великим шрифтом написано “Преса”.