Сьогодні під час мирної акції на підтримку п’ятого Президента України Петра Порошенка правоохоронці побили учасників мітингу. Депутат від "Європейської Солідарності" ("ЄС") в Київраді та ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський закликав начальника поліції Києва Івана Вигівського надати пояснення незаконним діям під Печерським районним судом.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Надати відповідь він закликав у четвер, 20 січня, на позачерговому засіданні Київської міської ради. За словами Погребиського, коли “силовики атакують ветерані війни, це значить, що влада перейшла межу”.

“Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік”, – розповів Олександр Погребиський.

Він додав, що всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання.