Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Надати відповідь він закликав у четвер, 20 січня, на позачерговому засіданні Київської міської ради. За словами Погребиського, коли “силовики атакують ветерані війни, це значить, що влада перейшла межу”.
“Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік”, – розповів Олександр Погребиський.
Він додав, що всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання.
“Завтра я вимагаю, щоб начальник поліції був присутній на позачерговій сесії Київської міської ради – це моя офіційна заява як депутата, як заступника голови фракції “Європейська Солідарність”, – наголосив Олександр Погребиський.
- Нагадаємо, що під Печерським районним судом, де має відбутися засідання щодо визначення запобіжного заходу п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку, почалися сутички. Побили депутата Київради Олександра Погребиського.
- 19 січня Петру Порошенку озвучать запобіжний захід. Засідання суду відбулося 17 січня, проте судді стало погано і він не виніс рішення.
- Тоді прокуратура заявляла про те, що суд має заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень. До озвучення рішення 17 січня під Печерський суд звезли автозаки.
- Як світові засоби масової інформації гостро відреагували на звинувачення у державній зраді п’ятого президента України Петра Порошенка, читайте у матеріалі.