Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Надати відповідь він закликав у четвер, 20 січня, на позачерговому засіданні Київської міської ради. За словами Погребиського, коли “силовики атакують ветерані війни, це значить, що влада перейшла межу”.

“Мені побили ноги співробітники поліції. На мої зауваження, що я депутат Київради, взагалі не реагують, лаються в мій бік”, – розповів Олександр Погребиський.

Він додав, що всі співробітники поліції, які в цьому брали участь, мають нести покарання.

“Завтра я вимагаю, щоб начальник поліції був присутній на позачерговій сесії Київської міської ради – це моя офіційна заява як депутата, як заступника голови фракції “Європейська Солідарність”, – наголосив Олександр Погребиський.