Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.
Наші поліціянти не тільки підтримують правопорядок на вулицях, але і готові не дати пройти ворогу”, – наголошується у дописі.
Правоохоронці проти колони танків, ризикуючи власним життям стояли пліч-о-пліч з місцевими жителями, щоб російська техніка розвернулася в бік РФ.
Українські громадяни та поліціянти намагаються зупинити окупантів не лише важкою зброєю, але й словами.
Якщо вони не почують, то на жаль, доведеться пояснювати біль жорстко”, – резюмується в повідомленні.
Поліція та мешканці Крюківців зупиняють танки окупантів 💪🇺🇦 pic.twitter.com/vAjXT7zX5z
— Букви (@Bykvu) February 27, 2022
- Сьогодні у Василькові на Київщині російські окупаційні війська обстріляли дитячий інтернат.
- Також у Херсонській області російські окупанти проникли у відділення ПриватБанку. Загарбники на вул. Владичанського, 2 демонтували сейф та винесли його із приміщення.