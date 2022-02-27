У Крюківцях Чернігівської області поліціянти разом з громадськими активістами без застосування зброї зупинили колону російських танків.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Наші поліціянти не тільки підтримують правопорядок на вулицях, але і готові не дати пройти ворогу”, – наголошується у дописі.

Правоохоронці проти колони танків, ризикуючи власним життям стояли пліч-о-пліч з місцевими жителями, щоб російська техніка розвернулася в бік РФ.

Українські громадяни та поліціянти намагаються зупинити окупантів не лише важкою зброєю, але й словами.

Якщо вони не почують, то на жаль, доведеться пояснювати біль жорстко”, – резюмується в повідомленні.