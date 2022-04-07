Правоохоронці заарештували активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є Оксана Марченко, дружина нардепа-втікача Віктора Медведчука. Кошти можуть використати для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомляє Національна поліція.

У Марченко серед активів знайшли три квартири та два майнових комплекси. Також вилучили коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

На дачі Медведчука “Ведмежа дубрава” на Закарпатті під час обшуків вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк). Ще там знайшли снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Процесуальне керівництво Офісу генерального прокурора задовольнило клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Готуються клопотання до суду щодо накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Арештовані активи передадуть надалі в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).