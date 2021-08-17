Столичні правоохоронці з'ясовують обставини встановлення та демонтажу інсталяції у радянському стилі на Алеї Героїв Небесної сотні.

Про це йдеться у заяві поліції.

Зазначається, що громадяни, які перебували на Алеї, намагалися здійснити демонтаж встановленої там інсталяції. Між ними та правоохоронцями сталася штовханина на тлі суперечки через питання щодо законності встановлення цієї конструкції.

При цьому у поліції не повідомляють про затримання невідомих патріотів, що примусово демонтували скандальні декорації, хоча ЗМІ заявили про шістьох затриманих.

У поліції кажуть, що уточнюють інформацію про наявність потерпілих з обох сторін. Правоохоронці досі не знають, чи був дозвіл на встановлення цих декорацій.

“Правоохоронці перевіряють наявність дозвільних документів на встановлення конструкції. Після закінчення перевірки події буде надано правову кваліфікацію”, – заявили у поліції.

Нагадаємо, що сьогодні зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому креативу організаторів святкування Дня Незалежності.

Пізніше депутат Київської міської ради від “Європейської Солідарності” Олександр Погребиський, який прибув на вулицю Інститутську, викликав слідчо-оперативну групу Національної поліції задля того, щоб встановити, чи є дозвільні документи на “совкові” декорації.