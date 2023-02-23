Під час можливих проросійських демонстрацій до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну, німецька поліція послідовно припинятиме використання російського пропагандистського символа "Z", забороненого в Німеччині як знак підтримки російської військової агресії.

Про це інформує DW з посиланням на голову профспілки поліції ФРН Йогена Копельке.

Так, у річницю повномасштабного російського вторгнення поліція готується до мітингів та автопробігів на вулицях по всій Німеччині.

Водночас, за словами Копельке, очікується більше учасників на масових заходах на підтримку України, ніж на проросійських демонстраціях. Поліція не виключає можливих зіткнень між прихильниками дій РФ і тими, хто висловлює солідарність з Україною.

Зустріч двох сторін, безперечно, може бути дуже емоційною”, – зазначив глава GdP. У цій ситуації поліція зобов’язана виконувати своє завдання щодо захисту свободи зборів, – додав він.

Лідер профспілки також зауважив, що особливу увагу поліція приділятиме охороні гуртожитків та інших закладів, де мешкають переселенці з України. Там можливі провокації учасників проросійських демонстрацій.

Після початку російського вторгнення в Україну літери Z та V фактично стала офіційною символікою війни. Спочатку ці символи були помічені на російській військовій техніці, а потім влада та офіційна пропаганда почали використовувати їх для демонстрації підтримки російської армії та її дій в Україні.

Низка федеральних земель Німеччини запровадили кримінальну відповідальність за публічну демонстрацію знака Z.