Німецька поліція планує подальші арешти під час розслідування діяльності ультраправої групи, яка, за словами прокурорів, готувалася повалити державну владу та поставити колишнього члена німецької королівської родини національним лідером. Під час спроби правоекстремістської організації викрадення політиків та штурм Бундестагу, затримали 24 німців та одну громадянку РФ.

Про це повідомляє Reuters.

Слідчі заявили, що група, багато з яких були членами руху Reichsbuerger (Громадяни Рейху), планувала поставити аристократа Генріха XIII Принца Ройсса лідером нової держави та знайшли докази того, що деякі члени планували штурмувати Бундестаг і арештувати законодавців.

Генріх є нащадком королівського дому Ройссів у східній землі Тюрінгія. У віці 71 року він працював забудовником і був заарештований у фінансовій столиці Франкфурті 7 грудня.

Дев’ятнадцять імовірних змовників були взяті під варту в середу, а ще шість повинні постати перед суддею в четвер, повідомила прокуратура. Багатьом підозрюваним за 50 років, і серед них є праві, які заперечують COVID, а також особи, які відкидають сучасну німецьку державу.

Голова федерального офісу поліції Хольгер Мюнх повідомив 8 грудня, що кількість підозрюваних у справі наразі становить 54 особи, і ця цифра може зрости.

“У нас є небезпечна суміш осіб, які дотримуються ірраціональних переконань, деякі з великими грошима, інші володіють зброєю та планують здійснити напади та розширити свої структури”, — наголосив Мюнх.

Відкриття передбачуваної змови стало шоком для однієї з найстабільніших демократій Європи з найбільшою економікою, зазначає видання.

За словами прокурорів, серед затриманих також був колишній депутат парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD).

У своїй заяві в середу AfD засудила зусилля ультраправої групи та висловила впевненість у здатності влади швидко й повністю прояснити ситуацію.