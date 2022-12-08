Про це повідомляє Reuters.

Слідчі заявили, що група, багато з яких були членами руху Reichsbuerger (Громадяни Рейху), планувала поставити аристократа Генріха XIII Принца Ройсса лідером нової держави та знайшли докази того, що деякі члени планували штурмувати Бундестаг і арештувати законодавців.

Генріх є нащадком королівського дому Ройссів у східній землі Тюрінгія. У віці 71 року він працював забудовником і був заарештований у фінансовій столиці Франкфурті 7 грудня.

Дев’ятнадцять імовірних змовників були взяті під варту в середу, а ще шість повинні постати перед суддею в четвер, повідомила прокуратура. Багатьом підозрюваним за 50 років, і серед них є праві, які заперечують COVID, а також особи, які відкидають сучасну німецьку державу.

Голова федерального офісу поліції Хольгер Мюнх повідомив 8 грудня, що кількість підозрюваних у справі наразі становить 54 особи, і ця цифра може зрости.

“У нас є небезпечна суміш осіб, які дотримуються ірраціональних переконань, деякі з великими грошима, інші володіють зброєю та планують здійснити напади та розширити свої структури”, — наголосив Мюнх.

Відкриття передбачуваної змови стало шоком для однієї з найстабільніших демократій Європи з найбільшою економікою, зазначає видання.

За словами прокурорів, серед затриманих також був колишній депутат парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD).

У своїй заяві в середу AfD засудила зусилля ультраправої групи та висловила впевненість у здатності влади швидко й повністю прояснити ситуацію.