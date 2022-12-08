Про це повідомляє Reuters.
Слідчі заявили, що група, багато з яких були членами руху Reichsbuerger (Громадяни Рейху), планувала поставити аристократа Генріха XIII Принца Ройсса лідером нової держави та знайшли докази того, що деякі члени планували штурмувати Бундестаг і арештувати законодавців.
Генріх є нащадком королівського дому Ройссів у східній землі Тюрінгія. У віці 71 року він працював забудовником і був заарештований у фінансовій столиці Франкфурті 7 грудня.
Дев’ятнадцять імовірних змовників були взяті під варту в середу, а ще шість повинні постати перед суддею в четвер, повідомила прокуратура. Багатьом підозрюваним за 50 років, і серед них є праві, які заперечують COVID, а також особи, які відкидають сучасну німецьку державу.
Голова федерального офісу поліції Хольгер Мюнх повідомив 8 грудня, що кількість підозрюваних у справі наразі становить 54 особи, і ця цифра може зрости.
“У нас є небезпечна суміш осіб, які дотримуються ірраціональних переконань, деякі з великими грошима, інші володіють зброєю та планують здійснити напади та розширити свої структури”, — наголосив Мюнх.
Відкриття передбачуваної змови стало шоком для однієї з найстабільніших демократій Європи з найбільшою економікою, зазначає видання.
За словами прокурорів, серед затриманих також був колишній депутат парламенту від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD).
У своїй заяві в середу AfD засудила зусилля ультраправої групи та висловила впевненість у здатності влади швидко й повністю прояснити ситуацію.
- Терористична група набиралася переважно з представників організації так званих “рейхсбюргерів”, які відкидають сучасний державний устрій в Німеччині та хочуть замінити його на недемократичну систему.
- Німеччина має стати головним гарантом європейської безпеки, вважає канцлер ФРН Олаф Шольц, який представив нову стратегічну концепцію федерального уряду, котра зокрема передбачає посилення ЗСУ.
- Лідери Німеччини та Норвегії заявили, що планують спільно просити Північноатлантичний Альянс координувати захист підводної інфраструктури Європи на тлі ймовірних атак на мережу газопроводу “Північний потік”.