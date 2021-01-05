Національна поліція готова до проведення слідчих дій з колишнім білоруським спецназівцем Ігорем Макаром. Напередодні чоловік опублікував аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що аудіозапис вже відправили на фоноскопічну експертизу.

З метою отримання додаткової інформації щодо ймовірних замовників вбивства Шеремета, українські слідчі планують допитати розпорядника звукозапису.

У Нацполіції додали, що розпорядник знаходиться на території Євросоюзу. Тому потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Працівники поліції та Офісу генпрокурора вже сформували групу і готові найближчим часом виїхати в країну, де перебуває власник запису.

“Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях. Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що інформація про так званий “білоруський слід” у справі про вбивство Шеремета стосується саме замовників, а не виконавців, тому буде розглядатися у рамках нового кримінального провадження.

“Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді. Слідством була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину. Надалі рішення ухвалюватиме суд”, – додали у поліції.

На аудіозаписі згадується і ненависний для Лукашенка журналіст Павло Шеремет, який “заї*ав, б**дь”

“Зробимо закладку якусь, і так далі, щоб цього чортового щура, б ** дь, зовсім б ** дь – ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було натурально”, – говорить на аудіо тодішній голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев.

Про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році, стало відомо у 2019 році на початку грудня. Підозри були пред’явлені медсестрі Яні Дугарь, лікарю і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Відтоді Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко перебували під вартою (Антоненко досі), а Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.