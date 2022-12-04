В Іспанії поліція вважає, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід на півночі країни. Раніше їх отримували українські посольства.

Про це повідомило Reuters.

Видання посилається на джерело, яке близьке до слідства. За його даними, поліція поки не встановила, хто саме відправляв пакунки.

Проте факт того, що їх відправляли з одного міста може свідчити про пов’язаність випадків.

Зазначимо, що протягом 24 листопада — 2 грудня пакунки з вибухівкою отримали прем’єр-міністр Педро Санчес, посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія, чию зброю надсилали в Україну, та американське дипломатичне представництво.

Більша частина пакунків була знешкоджена. Але співробітник посольства України отримав легкі поранення під час перевірки вмісту посилки.