Про це повідомило Reuters.

Видання посилається на джерело, яке близьке до слідства. За його даними, поліція поки не встановила, хто саме відправляв пакунки.

Проте факт того, що їх відправляли з одного міста може свідчити про пов’язаність випадків.

Зазначимо, що протягом 24 листопада — 2 грудня пакунки з вибухівкою отримали прем’єр-міністр Педро Санчес, посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія, чию зброю надсилали в Україну, та американське дипломатичне представництво.

Більша частина пакунків була знешкоджена. Але співробітник посольства України отримав легкі поранення під час перевірки вмісту посилки.