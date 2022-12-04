Про це повідомило Reuters.
Видання посилається на джерело, яке близьке до слідства. За його даними, поліція поки не встановила, хто саме відправляв пакунки.
Проте факт того, що їх відправляли з одного міста може свідчити про пов’язаність випадків.
Зазначимо, що протягом 24 листопада — 2 грудня пакунки з вибухівкою отримали прем’єр-міністр Педро Санчес, посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникова компанія, чию зброю надсилали в Україну, та американське дипломатичне представництво.
Більша частина пакунків була знешкоджена. Але співробітник посольства України отримав легкі поранення під час перевірки вмісту посилки.
- 30 листопада у Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспанії отримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.
- Прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу надіслали лист з вибухівкою. Таку ж “посилку” отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил.