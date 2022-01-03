Поліцію Калгарі викликали в міжнародний аеропорт, щоб допомогти вилучити кількох пасажирів із запланованого рейсу. У правопорушниках впізнали членів юніорської збірної Росії з хокею, яка була в Альберті на чемпіонаті світу серед юніорів 2022 року.

Про це повідомляє канадський телеканал Global News.

Рейс мав вилетіти з канадського міста Калгарі у п’ятницю ввечері.

“Пасажирів попросили залишити літак через порушення порядку, в якому взяли участь кілька пасажирів у салоні літака”, – йдеться в офіційній заяві поліції.

Своєю чергою, в соціальних мережах припускають, що тренер росіян не дотримувався передпольотних правил авіакомпанії.

Серед очевидців інциденту на борту – професорка університету Томпсон Ріверс Кетлін Шерф. Вона зазначила, що літак простояв на злітній смузі близько двох годин, попри те, що мав відлетіти у Франкфурт. Поруч із нею бізнес-класом подорожувало двоє російських тренерів.

“Я одразу помітила, що бортпровідникам було важко, бо їм треба було сказати, щоб вони сіли та перестали слухати свій дуже гучну музику на iPhone”, – повідомила Шерф.

Згодом співробітники авіакомпанії зробили оголошення через гучномовець, що пасажири повинні покинути літак.

За словами Шерф, кілька пасажирів розповіли їй, що багато гравців пили алкоголь та намагалися запалити цигарку. Пасажирку також вразила поведінка команди, котрі відверто ігнорували правила носіння масок.

Через деякий час більшість пасажирів знову посадили на борт, і рейс вилетів.

В Міжнародній федерації хокею заявили, що “збирають додаткову інформацію про інцидент і передасть на розгляд до Ради з етики ІІХФ, щоб визначити, чи порушили дії російської національної збірної Етичний кодекс ІІХФ”. За рішенням Ради з етики ІІХФ цей інцидент буде передано до Дисциплінарної ради ІІХФ для покарання.