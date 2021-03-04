Covid-19 Україна

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Поліція Капітолія попросила підмогу нацгвардійців ще на 60 днів

Поліція Капітолія США попросила підмогу Національної гвардії ще на 60 днів, оскільки зберігається ризик можливого штурму.

Четвер, 4 березня 2021, 21:01

Про це повідомляє Associated Press.

Наразі це прохання розглядають у Пентагоні.

У запиті поліція Капітолія вказує, що зберігається занепокоєння щодо безпеки та можливості насильства через два місяці після того, як прихильники колишнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю.

Наголошується, що поліція перебуває у стані підвищеної готовності після повідомлення розвідки про можливий повторний штурм Капітолія.

Запит надійшов в останні 36 годин. Наразі Національна гвардія шукає добровольців для посилення безпеки комплексу. Представники Пентагону підтвердили, що запит розглядається.

На цей час у Пентагоні перебувають понад 5000 нацгвардійців. Вони покинуть столицю 12 березня, згідно з чинним наказом. Імовірно, місію гвардійців продовжать.

Водночас поліція Капітолія планує залишити колючий дріт на огорожі Капітолія ще на кілька місяців.

  • Напередодні, 3 березня, розвідка США заявила про загрозу нового штурму Капітолія прихильниками теорії змови QAnon, який планують здійснити 4 березня.
  • Наразі федеральні правоохоронні органи США знаходяться в стані підвищеної бойової готовності через повідомлення розвідки про можливу спробу штурму Капітолія прихильниками правих організацій.
Теги: безпека, захоплення Капітолія, нацгвардійці, США, Пентагон

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