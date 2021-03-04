Поліція Капітолія попросила підмогу нацгвардійців ще на 60 днів

Про це повідомляє Associated Press.
Наразі це прохання розглядають у Пентагоні.
У запиті поліція Капітолія вказує, що зберігається занепокоєння щодо безпеки та можливості насильства через два місяці після того, як прихильники колишнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю.
Наголошується, що поліція перебуває у стані підвищеної готовності після повідомлення розвідки про можливий повторний штурм Капітолія.
Запит надійшов в останні 36 годин. Наразі Національна гвардія шукає добровольців для посилення безпеки комплексу. Представники Пентагону підтвердили, що запит розглядається.
На цей час у Пентагоні перебувають понад 5000 нацгвардійців. Вони покинуть столицю 12 березня, згідно з чинним наказом. Імовірно, місію гвардійців продовжать.
Водночас поліція Капітолія планує залишити колючий дріт на огорожі Капітолія ще на кілька місяців.
- Напередодні, 3 березня, розвідка США заявила про загрозу нового штурму Капітолія прихильниками теорії змови QAnon, який планують здійснити 4 березня.
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- Чимало прихильників QAnon брали участь в захопленні будівлі Капітолію США 6 січня. Детальніше про його учасників, імена і ролі яких стали відомі, — в матеріалі.
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