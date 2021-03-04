Поліція Капітолія попросила підмогу нацгвардійців ще на 60 днів

Поліція Капітолія США попросила підмогу Національної гвардії ще на 60 днів, оскільки зберігається ризик можливого штурму.

Про це повідомляє Associated Press.

Наразі це прохання розглядають у Пентагоні.

У запиті поліція Капітолія вказує, що зберігається занепокоєння щодо безпеки та можливості насильства через два місяці після того, як прихильники колишнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю.

Наголошується, що поліція перебуває у стані підвищеної готовності після повідомлення розвідки про можливий повторний штурм Капітолія.

Запит надійшов в останні 36 годин. Наразі Національна гвардія шукає добровольців для посилення безпеки комплексу. Представники Пентагону підтвердили, що запит розглядається.

На цей час у Пентагоні перебувають понад 5000 нацгвардійців. Вони покинуть столицю 12 березня, згідно з чинним наказом. Імовірно, місію гвардійців продовжать.

Водночас поліція Капітолія планує залишити колючий дріт на огорожі Капітолія ще на кілька місяців.