Слідчі поліції Харківщини оголосили про підозру російському військовому, який у червні 2022 року розстріляв подружжя.

Про це інформувала пресслужба Нацполіції України.

Як повідомили правоохоронці, у червні 2022 року військові РФ зі стрілецької зброї розстріляли автомобіль із цивільними громадянами.

Як наслідок – чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, проте вижив, а жінку врятували бійці Збройних сил України. Вони вивели її з небезпечного місця за допомогою квадрокоптера.

Інцидент трапився тоді, коли російські війська окупували значну частину Ізюмського району. На той час там перебували підрозділи мотострілецької групи західного воєнного округу РФ. Вони зайняли частину села Велика Комишуваха.

За словами начальника слідчого управління Сергія Болвінова, окупанти облаштувалися на території фермерського господарства, завели туди танк, бойову машину піхоти та зайняли позиції для вбивства цивільних громадян. На дорозі, яка веде до села, вони фактично влаштували тир та розстрілювали цивільні автівки.

23 червня 2022 року, близько 12:00, цивільне авто “Mazda” виїхало у бік міста Бахмут. Автівка виїхала на перехрестя селищ Велика Комишуваха – Грушуваха – Барвінкове на позиції росіян. В автомобілі їхали двоє цивільних – 35-річний чоловік та жінка. Вони хотіли евакуювати своїх батьків, які потребували допомоги, але випадково потрапили на позиції, де стояли росіяни.

Українські захисники побачили, що автомобіль проїхав їхні позиції, підняли в повітря квадрокоптер та все відзняли. Відео з безпілотника дозволило слідчим встановити усі обставини злочину, скоєного російськими військовими.

“Вони вийшли з автомобіля. Потім вирішили все ж таки продовжити рух та втекти звідти, але не змогли. Росіяни бачили, що це цивільні люди. Там не було військових чи людей у формі. Попри це, росіяни прийняли рішення вбити громадян, і для цього вони повторно розстріляли автомобіль з усієї наявної у них зброї. Після другого обстрілу чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Жінка намагалася надати йому допомогу. Однак постраждалий не зміг підвестися та втратив свідомість”, – розповів Сергій Болвінов.

На той час українські військові не могли допомогти постраждалим та провести евакуаційні заходи. Водночас українські захисники відправили квадрокоптер поближче, і жінка його побачила. Боєць намагався показати, що їй потрібно сховатись, але вона не розуміла. Тоді він відправив до неї ще один квадрокоптер, на якому прикріпив аркуш паперу з написом “Йди за мною”. Жінка попрямувала за ним, і це врятувало їй життя. Вона вийшла на позиції українських захисників, які надали їй допомогу.

З відео квадрокоптера слідчі побачили, що до пораненого чоловіка підійшли військові РФ. Вони скинули його до ями, оскільки вважали, що вбили його. В ямі потерпілий пролежав понад добу. Прийшов до тями вночі, коли йшов дощ. Він зміг підповзти до автомобіля, залізти до багажника і прикритися ковдрою. Зранку повільно вийшов на позиції ЗСУ. Чоловіку надали першу допомогу та викликали медиків.

Згодом слідчі СУ ГУНП в Харківській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Після деокупації поліцейські провели огляд місця події, вилучили всі речові докази та слідову інформацію. Попередньо встановлено місцезнаходження БМП, з якої було обстріляно автомобіль. Вилучено 10 гільз від крупнокаліберного озброєння. Опитано потерпілих та свідків події. Всі докази долучено до кримінального провадження. Зараз проводяться всі необхідні судові експертизи.

Також поліція отримала неспростовні докази воєнних злочинів росіян. Оперативними підрозділами перехоплено телефонні розмови окупанта зі своїми родичами, де він розповідає про скоєний ним злочин. В одній розмові чоловік розповів дружині, як розстріляв цивільне авто, вбив чоловіка, а жінка якимось чином змогла втекти.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетний 26-річний мешканець Москви Кержаєв Клим Дмитрович, старший лейтенант, командир 1 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону БТГр (батальйонної мотострілецької групи) 15 мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Західного ВО (воєнного округу), командир мотострілецької роти збройних сил РФ.

Станом на сьогодні поліцією зібрані неспростовні докази вини цього російського військового. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України.