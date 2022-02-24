Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко звернувся з проханням до жителів столиці, які прямо зараз намагаються виїхати із Києва автомобілем.

Про це йдеться у дописі Антона Геращенка у Facebook.

За його словами, після початку вторгнення РФ в Україну багато мешканців столиці намагаються виїхати з міста, щоб захистити своїх рідних. Наразі на виїздах зі столиці утворились величезні затори.

Проте Геращенко не рекомендує виїжджати з Києва прямо зараз, адже більшість часу доведеться стояти у заторах.

Геращенко просить жителів столиці дотримуватись правил дорожнього руху, адже вірогідність загинути унаслідок ДТП наразі набагато вища, а ніж від вторгнення РФ.

Водіям, які вже потрапили у ДТП без жертв чи травм, Геращенко рекомендує обмінятись телефонами та забрати автомобілі з проїжджої частини, аби не заважати руху інших авто.

Радник очільника МВС наголосив, що патрульна поліція не буде приїжджати на місце ДТП для оформлення протоколів, якщо немає постраждалих.