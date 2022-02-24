Про це йдеться у дописі Антона Геращенка у Facebook.
За його словами, після початку вторгнення РФ в Україну багато мешканців столиці намагаються виїхати з міста, щоб захистити своїх рідних. Наразі на виїздах зі столиці утворились величезні затори.
Проте Геращенко не рекомендує виїжджати з Києва прямо зараз, адже більшість часу доведеться стояти у заторах.
Геращенко просить жителів столиці дотримуватись правил дорожнього руху, адже вірогідність загинути унаслідок ДТП наразі набагато вища, а ніж від вторгнення РФ.
Водіям, які вже потрапили у ДТП без жертв чи травм, Геращенко рекомендує обмінятись телефонами та забрати автомобілі з проїжджої частини, аби не заважати руху інших авто.
Радник очільника МВС наголосив, що патрульна поліція не буде приїжджати на місце ДТП для оформлення протоколів, якщо немає постраждалих.
“Просимо з розумінням поставитись до цього. Поліція наразі має важливіші справи”, – наголосив Геращенко.