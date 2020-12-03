До так званого опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, залучали дітей-волонтерів. Однак у поліції зазначили, що волонтерську діяльність дітей дозволили батьки.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила народний депутат від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

Нардепи звернулися до дитячого омбудсмена, уповноваженої з прав людини і поліції з вимогою надати правову оцінку залученню дітей до опитування.

У поліції відповіли, що справді було зафіксовано залучення дітей до опитування. Зокрема, в Івано-Франківській (4), Львівській (2), Рівненській (1), Дніпропетровській (1), Хмельницькій (1) областях та місті Одеса (1).

Однак в ході перевірки було встановлено, що діти брали участь в опитуванні за письмовою згодою батьків. Два випадки не підтвердилися. У Хмельницькій області 11-річна дитина з дозволу бабусі брала участь в опитуванні. На її матір та бабусю склали протокол про адміністративні правопорушення.

Геращенко зазначила, що досі залишається невідомим те, скільки коштувало опитування та хто за нього заплатив.