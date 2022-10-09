Федеральна поліція Німеччини розпочала з'ясування обставин, за яких наприкінці вересня відбулися пошкодження на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2". 9 жовтня дослідницька група, сформована зі службовців федеральної поліції ФРН і бундесверу, відправилася в Балтійське море, щоб обстежити місце події.

Про це інформує DW.

Глава федеральної поліції ФРН Дітер Роман минулого тижня направив у бундесвер запит про допомогу в отриманні інформації щодо характеру пошкоджень на газопроводах “Північний потік” і “Північний потік – 2”, що пролягають у Балтійському морі.

Після “оцінки наявних для цього ресурсів у Військово-морських сил та правової перевірки міністерства оборони” запит задовольнили.

Вказується, що у місії беруть участь два судна німецьких ВМС: тральщик-шукач мін Dillingen та багатоцільовий корабель Mittelgrund. 7 жовтня вони вийшли в море з військово-морських баз у Кілі та Еккернферді і попрямували до данського острова Борнхольм – у зону, де сталися пошкодження газопроводів. На борту цих суден знаходяться водолази, які мають задокументувати пошкодження труб.

Наразі передбачається, що чотири пошкодження труб “Північних потоків” стали результатом саботажу. Однак хто саме несе за нього відповідальність мають встановити згодом. Тижнем раніше до розслідування обставин події приступила влада Швеції, яка направила до місця інциденту підводний човен.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман зазначив 2 жовтня, що ушкодження “Північних потоків” могли бути наслідком кримінального злочину, розслідуванням якого може зайнятися генеральна прокуратура Німеччини.